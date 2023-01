Ex-rijkswachter Willy Vanmechelen is een van de verdachten in Operatie Costa. — © rr

Hasselt

Het parket gaat in beroep tegen de vrijlating onder voorwaarden van ex-rijkswachter Willy Vanmechelen. Hij is een van de verdachten in Operatie Costa, een groot onderzoek naar internationale cocaïnesmokkel.