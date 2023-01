Steeds meer Limburgers verdienen brood door met honden te wandelen

Limburg / Hasselt

Steeds meer Limburgers verdienen hun brood door met honden te wandelen. In de coronapandemie zijn er in Vlaanderen dik 12.000 geregistreerde honden bij gekomen. En die moeten beweging hebben. Nu veel Limburgers weer naar kantoor gaan, is dat niet simpel. De kritiek dat die eigenaars niet met het welzijn van hun hond bezig zijn, gaat niet op. Wel integendeel, zegt Han Claes uit Hasselt, die al vier jaar honden uitlaat. Claes is bachelor in de Dierenzorg met een postgraduaat ‘Dieren in de hulpverlening’.