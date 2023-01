Hasselt/Heusden-Zolder

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg arresteerde vorig jaar een bende die in Heusden-Zolder een vrachtwagen vol cosmetica leegroofde. De buit was 2 miljoen euro waard. Het is een van de 556 nieuwe dossiers die de FGP in 2022 heeft opgestart.