Onze tv-tips: een verdwijning, twee opvallende vrouwen en een geslaagde remake

Viewpoint

Canvas, za, 20.40u

Maak kennis met surveillanceagent DC Martin Young die in deze dramareeks de verdwijning van een lerares onderzoekt binnen een gemeenschap in Manchester. De hoofdrol wordt met verve vertolkt door Noël Clark en de reeks kreeg lovende kritieken. De laatste aflevering werd niet uitgezonden in het VK omdat Clark door vrouwen beschuldigd werd van seksueel wangedrag. Later werd de zaak geseponeerd. (tove)

The Karate Kid

VTM3, za, 20.35u

Dre (Jaden Smith) is een jongen die gedwongen is naar China te verhuizen. Hij past zich moeilijk aan en wordt in elkaar geslagen. Mr. Han (Jackie Chan) is een klusjesman die Dre’s blauwe oog ziet en hem aanbiedt om martial arts te leren. Deze film uit 2010 weet zich staande te houden naast het origineel uit 1984. De piepjonge Jaden bewees evenveel charisma als zijn vader Will te hebben. (tove)

The Heat

VTM, za, 22.10u

Sarah Ashburn (Sandra Bullock) is onderzoeker bij de FBI en staat bekend om haar arrogantie. Shannon Mullins (Melissa McCarthy) is een agente in Boston en heeft een grote bek. Die twee samen levert een uiterst vermakelijke film op. Dankzij de geweldige humoristische dialogen van het duo bekoort deze film tot het einde. Ideaal voor de late zaterdagavond. (tove)