Of de weg naar Istanboel van Boxbergheide over Gent loopt, is niet geweten. Wat wel zeker is, is dat de Genkse Rani Rosius (22) zondag in Gent deelneemt aan het Vlaams indoorkampioenschap. Een kwalificatiekans om zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap indoor in de Turkse metropool Istanboel.