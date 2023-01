Maaseik mét of zonder zware benen?

Woensdagavond verzekerde Greenyard Maaseik zich, na een golden set, van een kwartfinale in de CEV Cup. Lang genieten van die kwalificatie konden de Maaslanders wel niet. Zaterdag al komt Menen op bezoek in de competitie.

De focus lag de afgelopen paar dagen dan ook vooral op herstel. Afgelopen donderdag landde Maaseik omstreeks kwart voor vijf in de namiddag op de luchthaven van Düsseldorf. Van daaruit vertrok de bus richting het Maasland. Vrijdagochtend stond er een lichte training op het programma.

Iedereen lijkt in goede gezondheid teruggekeerd te zijn vanuit Tsjechië. Coach Bertini kan zo zaterdag rekenen op een fitte kern. Libero Martin Perin, woensdag tegen Ceske Budejovice nog zeer sterk, voelde zich na de match wat ziekjes maar was daags nadien weer oké. Menen, gedeeld vierde in de competitie, verloor woensdag tegen het Tsjechische Karlovarsko ook haar zesde en laatste groepswedstrijd in de Champions League. Het sloot zo haar Europese campagne af zonder setwinst.

Zaterdag 20.30u: Maaseik - Menen