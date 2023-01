Dries Wouters (KV Mechelen) op weg naar Jong Genk

Anderhalf jaar na zijn vertrek bij KRC Genk staat Dries Wouters (25) dicht bij een terugkeer naar de Cegeka Arena. Niet als speler voor de A-kern, maar als aanwinst voor Jong Genk in de Challenger Pro League.

Wouters wordt dit seizoen door Schalke 04 uitgeleend aan KV Mechelen, maar daar past het Genkse jeugdproduct niet langer in de plannen en traint hij mee met de B-kern in afwachting van een transfer. Om de huurdeal met Schalke te finaliseren wacht Genk wel nog op groen licht vanuit de bond om zeker te zijn dat Wouters als enige speler ouder dan 23 mag aantreden voor Jong Genk. Ook Beerschot toonde concrete interesse in de linksvoetige verdediger, maar Wouters verkiest een terugkeer naar het oude nest.