Gertjan Claes pakte tal van prijzen met onder meer Roeselare en hing in 2020 na liefst 17 jaar op het hoogste niveau zijn schoenen aan de haak. Sinds dit seizoen is het de beurt aan zijn broer Martijn om te schitteren, als libero bij Achel. “Ik ben 35 jaar. Ik had nooit meer gedacht op het hoogste niveau te belanden.”