Harry Styles scheurt broek op podium voor ogen van duizenden fans en Jennifer Aniston

De 28-jarige Styles gaf donderdagavond zijn eerste concert in 2023 in Inglewood, Californië. Het uitverkochte Kai Forum genoot van de hits van de gewezen One Direction-zanger. Aanwezig was ook Jennifer Aniston, volgens Styles zijn crush toen hij jonger was.

Dat maakt het extra gênant wat gebeurde. Tijdens Music for a sushi restaurant, zijn hit die momenteel veel op de radio gespeeld wordt, hurkte hij voor zijn vele fans en scheurde daarbij zijn broek. Een erg grote scheur was het, zo bewijzen de vele beelden die ervan gemaakt werden. Gelukkig had de zanger ondergoed aan. Enkele jaren geleden overkwam Lenny Kravitz hetzelfde, maar dan zonder ondergoed. Het internet is daar nog altijd niet van bekomen.

Styles liet zich er niet door uit zijn lood slaan. Hij bleef zingen en gebruikte een regenboogvlag als rokje om alles te bedekken. Tijdens een korte pauze tussen twee nummers deed hij vervolgens snel een nieuwe broek aan. Achteraf grapte hij er over met het publiek. “Mijn broek is gescheurd. Ik heb het gevoel dat ik mij moet verontschuldigen aan veel mensen die vooraan stonden. Dit is toch een show voor de hele familie, niet?”