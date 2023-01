Auto gaat door vangrail op afrit E314: vijftiger uit Aarschot kritiek naar ziekenhuis gebracht

Houthalen-Helchteren

De afrit Park Midden-Limburg van de E314 in de richting van Lummen is momenteel afgesloten geweest voor alle verkeer komende vanuit Genk nadat er vrijdag in de vooravond een ongeval gebeurde. Rond 17.30 uur ging er een auto door de vangrail. De bestuurder werd uit het wrak gehaald. De vijftiger uit Aarschot raakte levensgevaarlijk gewond. Vermoedelijk werd hij onwel. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het parket Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Zolang zal de plek van het ongeval afgesloten blijven. De wegpolitie Limburg deed de vaststellingen. mm