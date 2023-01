Domino Genenbos op sneeuwklassen

Lummen

Het 5de en 6de leerjaar van Domino Genenbos is op sneeuwklassen geweest in Oostenrijk. In het Lammertal genoten ze van veel sneeuw en leerden ze skiën. Er stonden natuurlijk ook andere leuke activiteiten op het programma zoals de laddercompetitie, sneeuwballengevecht, zaklampentocht, tubegliden en nog veel meer.