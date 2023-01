Een Hart voor Limburg deelt 'Broodnodige Bokes-actie'

Ze creëerden en verkochten een reeks blitse broodtrommels waardoor ze voor De Warmste Week 2022 een mooie cheque van 4.000 euro mochten overhandigen.Ook na De Warmste Week blijven ze vlammen. Samen met Patisserie Cools uit Hasselt doen ze namelijk nog een extra schenking: ze vullen 150 brooddozen met heerlijke Hasseltse speculaas en verdelen deze via Een Hart voor Limburg aan kinderen en/of gezinnen in kwetsbare posities. De Broodnodige Bokes-actie was in elkaar gekneed door communicatiebureau SirFish, evenementenbureau Hood&Tell en Kadeee! jongerenkampen uit Hasselt.