Martine Dams zingt op nieuwjaarsreceptie Vrijzinnig Punt Hasselt

Zij bracht odes aan bekende Nederlandse en Vlaamse (klein)kunstenaars en vertelde anekdotes. Eenvoudig, spontaan, met veel warmte maar professioneel onderbouwd pakte Martine Dams haar publiek moeiteloos in. Deze lerares Verpleegkunde en begeleidster van mensen-met-problemen, is in staat eenieder op te peppen, met woorden, daden en niet in het minst een mooi liedje, dat je altijd een lach of een traan ontfutselt.Voorzitter Lut Machiels rondde af met een indringende maidenspeech. Samen toostten de aanwezigen op een vredevol en milieuvriendelijk jaar 2023.