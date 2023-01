Anneke en Jacques zijn koningspaar van Okra Maaseik

De namiddag ging van start met een optreden van Roxänne. Ze bracht bekende liedjes, die door velen werden meegezongen. Het moment suprême was het aanwijzen van een koning en koningin voor het jaar 2023. Dat gebeurt met de traditionele boon die verstopt is in een stuk gebak, in dit geval de typische dikkoek. De twee bonen belandden deze keer bij Anneke Schouteden en Jacques Van Otterdijk. Dat betekent dat ze het hele jaar als eregast gratis mogen deelnemen aan alle activiteiten van Okra Maaseik.