Turnkring Olympia ontvangt beste trampolinespringers van het land

Zonhoven

De beste trampolinespringers waren afgelopen weekend te gast in de Evenementenhal in Zonhoven. “Gymnasten van over het hele land kunnen via onze wedstrijd, al punten verzamelen voor het Vlaamse en Belgische kampioenschap”, vertelt Raf Rodiers van turnkring Olympia. En dus vlogen de salto’s en dubbelschroeven de hele dag door de zaal uit. “Voor Limburg was het vooral een sportieve en spannende strijd tussen Diepenbeek, Paal en Zonhoven. Zaterdag waren de negen- en tienjarige gymnasten te gast voor de Tumbling en Dubbele Mini Trampoline. Verschillende jongens en meisjes uit Paal, Diepenbeek en Zonhoven stonden na afloop op het ere-podium. (tr)