SK Beveren en coach Wim De Decker zeker van plaatsje bij de eerste zes: “Nu met een voorsprong die play-offs induiken”

Leider SK Beveren is mathematisch zeker van deelname aan de promotieplay-offs in de Challenger Pro League. Al was dat volgens trainer Wim De Decker “geen persoonlijk doel, maar een evidentie.”

Het eerst doel is bereikt. SK Beveren heeft zich net als RWDM drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie geplaatst voor de promotieplay-offs in de Challenger Pro League. “Maar voor mij persoonlijk was dit geen doel”, stelt trainer Wim De Decker kordaat. “Met deze groep was dat een evidentie. Uit een plaatsje in de top zes halen we weinig voldoening. Natuurlijk was dat een doel van de club, maar ik heb dat nooit zo naar onze groep vertaald. We hebben andere doelen dit seizoen. Zoals bijvoorbeeld thuis zo veel mogelijk punten sprokkelen. En hopelijk met een voorsprong de play-offs induiken. Al onze tegenstanders moeten nog tegen elkaar spelen, dus willen we de kloof uitdiepen. Evenzeer onderschatten we onze tegenstanders niet. Tegen SL16 wordt het een heel andere wedstrijd dan thuis tegen Beerschot.”

De Beverse oefenmeester mist echter vier basisspelers voor de verplaatsing naar Luik. Vukotic en Everton Luiz pakten hun vijfde gele kaart en zijn geschorst. Joachim Van Damme mag niet aantreden tegen zijn moederclub (Standard betaalt nog een deel van het loon, red.) en Taofeek Ismaheel staat een tijdje aan de kant met een blessure. “Dat zijn veel spelers om op te vangen, zeker omdat het er drie uit onze centrale as zijn”, verduidelijkt De Decker. “Het komt allemaal een beetje samen. Ze zeggen altijd dat concurrentie ons sterker maakt. Wel, nu is het aan anderen om te tonen dat ze hun plaats waard zijn en dat ze meer moeten spelen. Dat is de kunst is om de juiste balans te vinden. Maar onze filosofie blijven we trouw, dus verwacht niet veel veranderingen.”

Nog nieuwkomers en vertrekkers?

Tot slot loopt de transferperiode stilaan op z’n einde. Met Jakov Filipovic, David Hrncar en Brent Gabriël kwamen er drie nieuwkomers naar het Waasland. Michael Mulder, Jacob Buus Jacobsen, Tyler Wolff en Chris Kablan trokken dan weer de deur achter zich dicht op de Freethiel. Coach De Decker verwacht nog wel wat beweging. “Het zou me niet verbazen dat er nog iemand zou bijkomen”, vertelt hij zonder in detail te treden. “Op welke positie? Dat ga ik nog niet verklappen. De inkomende transfers zijn vrij geruisloos ingespeeld. De kans is bovendien bestaande dat er nog een speler vertrekt, maar het zou gaan om iemand die minder aan spelen toekomt. Anderzijds hebben we wat interesse in spelers moeten afwimpelen. Dat is ook logisch als het goed draait.”