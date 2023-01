Vakbonden dreigen donderdag te staken bij AG Insurance na “onrechtmatige ontslagen”

Volgens BBTK, ACV en ACLVB verkeert het kantoor van Providis in Brussel al twee jaar in crisis. “In deze periode zijn 21 van de 105 beheerders in burn-out uitgevallen, is er een zeer grote turn-over - zowel door vrijwillige vertrekken als door ontslagen - en was er een significante impact op de dienstverlening”, zeggen de vakbonden in een gezamenlijke mededeling.

Na klachten van het personeel over de hoge werkdruk voerde een preventieadviseur een psychosociale risicoanalyse uit bij Providis waarin de problematiek volgens de vakbonden werd bevestigd. De directie stelde in december een actieplan op, maar het personeel wees dat af als onvoldoende.

Ontslagen

Drie van de werknemers die het personeel naar voren had geschoven om hun belangen te verdedigen, worden nu “onrechtmatig ontslagen”, vinden de vakbonden, die het over “een afrekening” hebben. “Als reden werd ‘intimidatie, denigreren van en kritiek op nieuwe collega’s in het openbaar sinds april 2022’ opgegeven. Dit betwisten we en wordt door de feiten ook weerlegd: allen kregen in december 2022 een goede tot zeer goede evaluatie, werden in de afgelopen maanden niet aangesproken op hun gedrag. Er werd geen enkele mondelinge noch schriftelijke waarschuwing gegeven”, luidt het.

De vakbonden eisen dat de directie de ontslagen, die maandag zouden ingaan, intrekt. Die wil daar echter niet op in gaan, zo bleek vrijdag nog tijdens een overleg, zegt Tim De Cang van BBTK. Donderdag stegen de spanningen al tot het kookpunt, toen een groot deel van het personeel bij Providis het werk spontaan neerlegde.

Maandag zullen de vakbonden op vraag van het personeel een stakingsaanzegging indienen. “Dinsdag en woensdag lichten we de rest van de collega’s bij AG Insurance in”, aldus De Cang. Pas donderdag zou het personeel gaan staken, in de eerste plaats bij Providis, maar de aanzegging dekt het voltallige personeel van AG Insurance. “We willen de directie nog een kans geven.”