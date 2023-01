School neemt afscheid van leerkracht Martijn (27): “Vrijdag vierden we nog feest, in het weekend kwam plots het nieuws”

Leopoldsburg/Maaseik

In de secundaire school Sint-Michiel in Leopoldsburg is donderdagnamiddag een herdenkingsmoment gehouden voor leerkracht Martijn Moonen (27) uit Maaseik die vorig weekend plots is overleden. De plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van de ouders van Martijn. Hij was een populair figuur die zich ook buiten de lessen actief inzette voor de school. De school is in diepe rouw.