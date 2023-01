Acht personen aan de kant gezet die drugs bij hebben bij controles in PZ CARMA

Bocholt/Bree/Houthalen-Helchteren

Bij drugscontroles in Bocholt, Bree en Houthalen-Helchteren heeft de politie bij acht personen een kleine hoeveelheid drugs gevonden. Een bestuurder die positief testte op drugs, kreeg een proces-verbaal voor drugs in het verkeer en is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.

Van één persoon nam de politie een verboden wapen in beslag. Daarnaast stelde de politie nog vijf verkeersinbreuken vast voor onder andere keuring, negeren van het rode verkeerslicht en onverantwoord rijgedrag. mm