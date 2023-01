Deze Vlaming koopt tanks op in de hoop ze later door te verkopen: “Ons businessmodel bestaat uit puur gokken”

Hoezo België heeft geen tanks? In een loods in Doornik staan er tientallen mooi op een rijtje gestockeerd. Het gaat om oudere exemplaren van verschillende Europese legers die opgekocht zijn door het Belgische privébedrijf OIP. Nu de roep om tanks te leveren aan Oekraïne almaar groter wordt, bevindt CEO Freddy Versluys zich in een luxepositie. Maar dat hij van de situatie wil profiteren om de jackpot binnen te rijven is niet correct, aldus de CEO. “De prijzen die de minister scandeert, zijn je reinste onzin.”