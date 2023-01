“Ik wil mijn metekind nooit meer zien”: dertiger krijgt 15 jaar cel na brutale home-invasion bij zijn ‘meterke’

Carla Bolyn opende in de nacht van 29 op 30 oktober 2021 nietsvermoedend de deur voor haar 36-jarig petekind. De vrouw werd meteen naar binnen gedwongen, waarna ze samen met haar echtgenoot met snelbinders werd vastgebonden. Terwijl Donnie M. de slachtoffers meermaals in de nek, borst, hals en het hoofd stak, trok petekind Jonathan B. naar buiten om de honden van het koppel stil te houden. Zijn vriendin Sandra lachte het koppel uit, terwijl ze paradeerde met een Gucci-handtas van Carla. “Meterke, meterke, hier ga ik toch schoon mee staan”, pronkte ze.

De twee slachtoffers werden uiteindelijk voor dood achtergelaten, nadat ze meerdere steekwonden hadden opgelopen. De daders sloegen op de vlucht met de mobilhome van het koppel, hun bankkaarten en een beperkte hoeveelheid cash geld, maar ze konden kort na de feiten worden opgepakt.

Driest en weerzinwekkend

Op het proces voor de correctionele rechtbank schoven de drie beklaagden de schuld in mekaars schoenen. Maar de rechtbank was zeer duidelijk in het vonnis en oordeelde dat Donnie M. degene was die de slachtoffers had neergestoken. “Hij ging op een bijzonder drieste en weerzinwekkende manier te werk”, klonk het bij het voorlezen van het vonnis. “Hij raakte het hoofd, de halsstreek, de nek en de borst, de meest kwetsbare delen van het lichaam waar de meest vitale organen zitten. De brutale wijze waarop de steken werden toegebracht, laten er bij de rechtbank geen enkel twijfel over bestaan dat hij de bedoeling had om de slachtoffers te doden.”

Maar ook petekind Jonathan B. en zijn vriendin Sandra I. werden schuldig bevonden aan poging tot moord. “Ze stelden handelingen die noodzakelijk waren om de feiten te plegen. Daarenboven grepen ze niet in toen de slachtoffers werden neergestoken en uit alle elementen van het onderzoek blijkt dat ze baat hadden bij hun dood. Ook het gedrag van de beklaagden na de feiten toont aan dat ze ervan uitgingen dat de slachtoffers het niet hadden overleefd.”

Donnie M., die al in de cel zit en lang geen onbekende is bij justitie, kreeg uiteindelijk 18 jaar cel opgelegd. Jonathan B. en Sandra I. werden elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Het voormalige koppel stond vrijdag nog onder elektronisch toezicht, maar werd na de uitspraak in de boeien geslagen en overgebracht naar de gevangenis.

Aanbellen

“Ik ga heel goed kunnen slapen vannacht”, reageert slachtoffer Carla Bolyn. “Ik ben blij dat de rechter hun onmiddellijke aanhouding heeft uitgesproken. Ik had schrik dat een van hen opeens weer aan mijn deur zou staan. Sinds die avond zijn we ’s nachts heel alert. We hebben camera’s geïnstalleerd, zodat ik via mijn gsm kan zien wie er aan de deur staat. Onze vrienden weten ook dat ze moeten bellen vooraleer ze op bezoek komen. We zijn bang, maar ook alert.”

Hoewel Carla en haar echtgenoot de dubbele moordpoging overleefden, is het koppel getekend voor het leven. “Mijn man heeft net een week in het ziekenhuis gelegen, na een nieuwe operatie. Intussen is zijn gezicht nog steeds half verlamd. Ik ben sinds de feiten dertig kilogram verloren. Ik ben geraakt in mijn maag en kan geen vast voedsel meer eten. Ik leef op sapjes en papjes van de apotheker. Ik ben kok van beroep en gisteren heb ik voor het eerst nog eens gekookt. Het deed deugd om nog eens in de keuken te staan. Ik had daar geen zin meer in, aangezien ik toch niet meer kan eten.”

De vrouw uit Steenokkerzeel kan nog steeds niet vatten dat haar eigen petekind betrokken was de brutale home-invasion. “Ik heb alles gedaan voor die jongen”, vertelt ze. “We hebben hem in huis genomen, ik heb hem gered van een faillissement, ik heb kleding voor hem gekocht en boodschappen voor hem gedaan, en dan doet hij zoiets. Met zijn eigen meter… Ik wil nooit nog contact met hem hebben. Hij moet mij zelfs geen brief schrijven vanuit de gevangenis.”