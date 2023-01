BV Hotspot. Niels Destadsbader doet zijn communie en Lize Feryn is haar hart verloren

Wat hebben een tripje naar Londen, een verjaardagsoutfit en een man in badjas in de supermarkt met elkaar gemeen? Het zijn allemaal fragmenten uit de week van enkele BV’s. Kijk mee achter de schermen.

Sarah Puttemans maakte een citytrip naar Londen en daar deelde ze maar wat graag wat foto’s van op Instagram. En ja hoor, ook vriendlief Viktor mocht mee.

Lize Feryn ging naar Zuid-Afrika en daar is ze naar eigen zeggen haar hart verloren. Als Aster maar niet jaloers is.

Eline De Munck werd deze week 35. Hoe ze dat vierde? Met een outfit om ‘u’ tegen te zeggen!

Expeditie Gooris is weer terug van weggeweest. Voor wie niet kan wachten op de afleveringen, geeft Shania alvast een voorproefje van wat we te zien zullen krijgen.

Een man in badjas in de supermarkt, je ziet het niet alle dagen. Pedro Elias had er vast een goede reden voor.

Astrid Coppens werd deze week niet alleen 40, haar zoontje Joey-Lee werd drie maanden oud. Reden genoeg voor een klein familieportret.

Wanneer je vader jarig is, vraagt dat om een pintje. Althans, toch volgens Viktor Verhulst.

Niels Destadsbader en Siska Schoeters trokken hun beste communiekostuum aan voor de finale van The greatest dancervan Vlaanderen.