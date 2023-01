Na het debacle op de Gouden Schoen komt Sari Kees straks mogelijk niet in actie voor OH Leuven: “Ze weet niet wat haar lichaam op dit moment aankan”

Sari Kees (21) komt vrijdagavond mogelijk niet actie voor OH Leuven Women tegen WS Woluwe. De verdedigster eindigde woensdag derde in de verkiezing van de Gouden Schoen, maar werd tijdens het gala door presentator Gilles De Bilde verward met haar zus, die naast haar aan tafel zat. Een uitschuiver die er stevig heeft ingehakt bij Kees. “Ze weet niet wat haar lichaam aankan na twee dagen zonder veel te slapen of te te eten.”