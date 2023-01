The Wall doet het! Doelman Vanasch loodst Red Lions in de shoot-outs naar WK-finale na thriller tegen Nederland

De Red Lions hebben zich geplaatst voor de finale van het WK hockey in Bhubaneswar, India. Na een thriller tegen Nederland die op 2-2 eindigde, ontpopte doelman Vincent “The Wall” Vanasch zich tot de held. Hij liet Nederland maar twee keer scoren in de shoot-outs. In de finale wacht Duitsland, tegen wie de Lions op dit WK al 2-2 gelijkspeelden. De Lions blijven op koers om zichzelf op te volgen als wereldkampioen.

De Red Lions begonnen dan wel met 66 procent balbezit aan de halve finale, maar kochten daar niets mee. De eerste dreiging kwam van Nederland, getuige daarvan een handvol circle entries, twee strafcorners en een vroege tegengoal. De altijd zo betrouwbare Vanasch en zijn verdedigers hadden beter kunnen doen op de sleep van Janssen. Ver van onverdiend trouwens, die 0-1.

In het begin van het tweede kwart ontsnapte het slappe België aan de 0-2, maar Tom Boon benutte wel de eerste Belgische strafcorner voor 1-1.

België miste agressiviteit in zijn offensieve manoeuvres en gaf te veel ruimte weg aan het snelle Nederland, zo klonk de analyse van bondscoach Michel Van den Heuvel, maar een mistasten van Luypaert dwong Vanasch ook in het begin van de tweede helft tot zijn zoveelste save. Bij een nieuwe Nederlandse strafcorner rateerde Van Aubel zijn interceptie en alweer moesten de Lions in de achtervolging: 1-2. Mag ook dit een conclusie zijn? Het jonge Nederland zal de volgende jaren alleen maar groeien.

Oranje had, weliswaar geholpen door een milde loting, slechts één tegengoal geslikt op dit WK. Hun verdediging was nooit echt getest geweest, zeker niet door aanvallers van Belgisch niveau. De regerende wereld- en olympische kampioen moest met die 1-2 achterstand wel de druk aansnoeren. Plots brak de match open, plots toonden de Belgen hun offensieve kracht, plots volgden er kansen en plots kreeg deze kamp de spankracht die een halve WK-finale verdient. De Kerpel knalde een klutsbal binnen: 2-2. Bij zijn eerste balcontact, wat een invalbeurt.

Tom Boon kreeg op het einde van het vierde kwart een unieke kans om België naar de finale te schieten nadat Van Aubel in de cirkel tegen de vlakte werd gewerkt. Maar Topschutter Tom Boon liet de kans liggen vanop de stip. Blaak kon te makkelijk bij zijn schot in de linkeronderhoek.

De Red Lions drongen in de slotfase nog wel aan, maar net als vier jaar geleden moesten shootouts de beslissing brengen. Toen was, zoals wel vaker in die prangende momenten, Vanasch de grote held van de natie. De man die met trotst zijn bijnaam – The Wall – draagt, hoefde dit keer eigenlijk geen mirakels te verrichten. De Nederlandse aanvallers gingen zelf te vaak in de fout, terwijl België slechts een keer faalde.

België - Nederland: 2 - 2 (3-2 na shoot-outs)

Scheidsrechters: Jakub Mejzlik (Tsj) en Steve Rogers (Aus)

Doelpunten:

België: Boon (27’, pc), De Kerpel (45’)

Nederland: Janssen (12’ pc, 36’ pc)

Opstellingen:

België: Vincent Vanash (GK), Arthur Van Doren, Arthur De Sloover, Loïck Luypaert, Gauthier Boccard; Felix Denayer (cap.), Victor Wegnez, Antoine Kina; Florent van Aubel, Tom Boon, Sébastien Dockier, vervolgens: Tanguy Cosyns, John-John Dohmen, Simon Gougnard, Cédric Charlier, Maxime Van Oost, Maxime Van Oost, Nicolas De Kerpel

Coach: Michel van den Heuvel (Ned)

Nederland: Pirmin Blaal (GK), Lars Balk, Jonas de Geus, Thijs van Dam, Thierry Brinkman (cap.), Jorrit Croon, Floris Wortelboer, Tjep Hoedmakers, Steijn van Heijningen, Jip Janssen, Justen Blok, vervolgens: Tijmen Reyenga, Derck de Vilder, Seve van Ass, Terrance Pieters, Teun Beins en Koen Bijen

Coach: Jeroen Delmee (Ned)