Kobe Goossens in heroïsche raid op Mallorca naar zijn allereerste profzege

Kobe Goossens heeft zijn eerste profzege beet. De 26-jarige ex-veldrijder uit Baal vlamde zo hard door dat hij op de laatste vijftien kilometer Cian Uijtdebroeks uit zijn wiel knalde in deze door winterse temperaturen heroïsche rit van de Challenge Mallorca. Voor Intermarché – Circus – Wanty Gobert was het na de winst van Rui Costa de eerste dag al de tweede zege in drie wedstrijden. Alstublieft!

De zwaarste van de vijf eendagskoersen in deze Challenge Mallorca brak helemaal open op een kleine zestig kilometer van de finish. Cian Uijtdebroeks (Bora-hansgrohe) en Kobe Goossens (Intermarché – Circus – Wanty Gobert) trokken weg op de Coll de Puig Major, de zwaarste klim van de dag, en kleurden de derde wedstrijd op dit ongewoon killig en nat eiland.

De twee Belgen hadden maximaal anderhalve minuut voorsprong en gingen de laatste 35 kilometer in met een voorsprong van 1’05” op een groep waarin UAE Team Emirates en Soudal – Quick-Step menden. Eerstgenoemde ploeg deed dat voor Tim Wellens die zes jaar geleden de Trofeo Andratx won en het team van Patrick Lefevere in functie van Julian Alaphilippe. Vooral Louis Vervaeke (de eerste dag tweede na Rui Costa), Mauri Vansevenant en Mikkel Bjerg probeerden in deze zeer heuvelachtige natte en koude etappe (amper zeven graden) het Belgisch duo in het vizier te houden.

In de afdaling van de voorlaatste berg ging Kobe Goossens harder rijden terwijl Cian Uijtdebroeks minder risico’s nam. Waarmee hij zomaar wegreed van de tweedejaars uit Abolens (Hannuit). De prof uit Baal ging zo hard dat hij voor de slotklim (op zes km van de streep) een voorsprong had van twee minuten op het viertal Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder, Lennard Kämna en Hugh Carthy.

Arkéa-Samsic kwam op de slotklim van 3,1 km (gemiddeld 6,2 procent bergop) wel Bora-hansgrohe en Soudal – Quick-Step helpen, maar het kalf was verdronken. Ook al kostte het bloed, zweet en tranen voor Kobe Goossens op dat laatste bergje waar het regende en waaide. Cian Uijtdebroeks werd in de slotkilometer nog bijgehaald.