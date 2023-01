Knap resultaat na dubbele enkelbreuk: Kim Meylemans achtste op WK skeleton

Meylemans zag haar seizoenstart helemaal in rook opgaan na een zware crash in Whistler, begin november. De averij was navenant: hersenschudding en twee gebroken enkels. The Little Belgian werkte keihard om klaar te geraken voor het WK in Sankt-Moritz. En dat lukte. Al stelde ze - zelfs na winst in de Europa Cup in Sigulda vorige week - haar ambities wel bij. “Ik heb nog altijd last van mijn linkerenkel en ik kan nog niet voluit spurten. Ik ben dus realistisch: top 8 zou fantastisch zijn”, zei ze voor haar afreis naar Zwitserland.

Na de eerste dag prijkte Meylemans op de achtste plaats (7+11 in runs). En die positie kon ze vrijdag in run 3 en 4 (6+7) vasthouden. Knap, gezien haar blessureleed. Het is Kims tweede beste resultaat ooit op een WK. Alleen in 2017 deed ze beter, met een vijfde plek in Königssee. Meylemans eindigde op 1”91 van Susanne Kreher, die met goud aan de haal ging. De Duitse , vorig jaar nog wereldkampioene bij de juniores, was na vier runs één honderdste van een seconde (!) sneller dan Kimberley Bos. Mirela Rahneva vervolledigde het podium. (jüs)