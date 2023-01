Spitsenkwestie voor Mark van Bommel, die op zijn hoede is voor geplaagd Anderlecht: “Het is en blijft een topclub”

Een hoge blessurelast, de schorsing van Vincent Janssen en het feit dat er geen fitte of speelgerechtigde centrumspits rondloopt bij Antwerp FC, weerhielden Mark van Bommel niet om goedgemutst op zijn wekelijkse persbabbel te verschijnen. De verplaatsing naar het Astridpark is voor de Nederlander immers een trip down memory lane: “Anderlecht is en blijft een topclub en het is er niet makkelijk om te spelen.”

Elke week lijkt het wel moeilijker te worden voor Mark van Bommel om elf fitte spelers op zijn wedstrijdblad te krijgen. Van het trio Gerkens-Valencia-Scott blijft iedereen twijfelachtig en dan is er nog een handvol spelers dat niet in aanmerking komt om te spelen: Engels, Miyoshi, Haroun, Yusuf, Verhulst en Vines zitten nog in de lappenmand. Viktor Fischer is dan weer onderweg naar het Zweedse AIK en komt niet meer in actie voor RAFC. Tot overmaat van ramp kon Ritchie De Laet (voetblessure) deze week nog niet voluit trainen, maar… “Ritchie kennende, komt dat tegen zondag wel in orde”, had Van Bommel vertrouwen in de fitheid van zijn rechtsachter.

Wie vervangt Janssen?

En dan is er natuurlijk nog de schorsing van Vincent Janssen. Hoe gaat de Nederlandse coach dat oplossen? Met Bruny Nsimba, bijvoorbeeld? “Nsimba kan zowel op de flank als centraal in de aanval worden uitgespeeld. Maar misschien gaan we wel totaal anders spelen. Wie weet”, liet Van Bommel niet in zijn kaarten kijken.

© NurPhoto via Getty Images

Misschien kan Gyrano Kerk wel meteen in de basis starten, maar dan moeten zijn papieren in orde geraken. De 27-jarige Nederlander moet op huurbasis overkomen van Lokomotiv Moskou en traint al mee bij de Great Old, maar er is nog steeds geen witte rook in het transferdossier. “Da’s eerder een vraag voor Marc (Overmars, red.) en Sven (Jaecques , red.). Ik hoop alleszins dat het in orde komt, want hij is fit om te spelen”, aldus Van Bommel, alvorens een anekdote uit zijn spelerscarrière op te rakelen.

“Ik maakte de overstap van Bayern München naar AC Milan (in 2011, red.) en ik kwam ’s avonds in het hotel aan. Nog geen 24 uur later, zonder te trainen, speelde ik een bekermatch op het veld van Sampdoria: 1-2 gewonnen. Willen jullie de doelpuntenmakers ook weten? Pato en Thiago Silva geloof ik.” Nét niet helemaal correct, want het was Pato die de twee Milanese treffers maakte. Maar wat hij wil zeggen: als Kerk speelgerechtigd is, kan hij spelen.

“Anderlecht is en blijft een topclub”

Op de Bosuil kwam Antwerp in november niet tot scoren tegen Anderlecht. Lukt dat zondag wel in het Astridpark? Bij de vorige confrontatie was Veldman nog de hoofdtrainer bij RSCA, nu is het Riemer. “Anderlecht speelt met andere accenten, dus daar moeten we op anticiperen”, aldus Van Bommel.

Dat het onrustig is bij de recordkampioen, is ook Van Bommel niet ontgaan. Het spreekwoord ‘een kat in het nauw maakt soms rare sprongen’ wordt ook bij onze noorderburen gebruikt, maar is volgens hem niet van toepassing op Anderlecht. “Daarmee zou je hen tekort doen. Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen, maar het is en blijft een topclub. Ze staan onder hun waarde in de ranking. Het is niet omdat ze in een mindere periode zitten, dat ze sowieso verliezen. Dat zijn gevaarlijke wedstrijden”, is Van Bommel op zijn hoede.

Als speler kwam hij twee keer in actie op het veld van Anderlecht, twee keer in de Champions League. Voor het laatst in 2008, toen Bayern met 0-5 kwam winnen in het toenmalige Constant Vanden Stockstadion. Ook in 2000 met PSV en toen hield won paars-wit wel. “1-0 via een vrijschop van Dheedene (bekijk hieronder de video). Slecht gekeept. Maar ik weet dat het niet makkelijk is om daar te spelen”, besloot Van Bommel.