Kraan valt tegen appartementsgebouw in Borsbeek: geen gewonden, oorzaak wordt onderzocht

Borsbeek

In Borsbeek is vrijdagmiddag een bouwkraan gekanteld tijdens een manoeuvre op een werf, en vervolgens tegen een aanpalend appartementsgebouw terechtgekomen. Er vielen geen gewonden, maar het getroffen gebouw in de Jozef Reusenslei is wel uit voorzorg ontruimd. De oorzaak wordt onderzocht.