De afwezigheid van Ruud Vormer drijft Mbaye Leye niet tot wanhoop: “Geen schrik om een zware nederlaag te lijden”

Essevee kan zondagavond tijdens de partij tegen blauw-zwart geen beroep doen op Ruud Vormer die ze tot het einde van het seizoen huren van Club Brugge. Desondanks blijft Mbaye Leye heel rustig en maakt hij zich niet meteen grote zorgen in aanloop naar de clash met Club: “Ach, je moet tegen een ploeg zoals Club Brugge sowieso een collectief antwoord proberen te formuleren.” Leye in zijn favoriete rol als underdog dus.

“De afwezigheid van Ruud Vormer is geen probleem voor ons want ik hou het collectief voor ogen”, maakt Mbaye Leye zich sterk in aanloop naar het duel tegen Club Brugge. “Natuurlijk is de figuur van Ruud belangrijk voor ons: zijn coaching en zijn rol de manier hoe we pressen is groot. Daarnaast brengt hij ook rust in balbezit. Daarnaast zie je hem natuurlijk graag samenspelen met jongens zoals Christian Brüls en Jelle Vossen die er terug bij is.”

Daarnaast ziet Leye ook wel hoe zijn ganse team profiteert van de inbreng van de voormalige Gouden Schoen: “De leiderscapaciteiten van Ruud zijn voor elke coach welkom. Dat is een pluspunt. Het doet me wat denken aan toen ik met Berrier begin 2012 terugkwam bij Zulte Waregem. Toen konden we ook de groep iets bijbrengen toen die wat ziek was. Nu zie je ook dat andere jongens hun niveau opkrikken dankzij de inbreng van Jelle en Ruud. Het vertrouwen is aanwezig, nu moeten we gewoon resultaten neerzetten.”

Dat wordt geen sinecure ondanks de magere reeks die Club Brugge recent heeft neergezet: “Club staat nu op de vijfde plaats maar ik bekijk hen nog altijd met heel veel respect”, laat Leye er geen twijfel over bestaan. Voor de Senegalese coach van Essevee is blauw-zwart nog steeds torenhoog favoriet. “Het is nooit een goed moment om tegen hen te spelen. Zij zijn altijd favoriet en iedereen verwacht dat je zondag met 0-3 verliest. Bekijk maar eens de cijfers op transfermarkt.be, het is nog altijd David tegen Goliath.”

Ruud Vormer is dus niet speelgerechtigd voor de partij tegen zijn werkgever door wie hij tot het einde van het seizoen wordt uitgeleend. Daarnaast kan Leye ook geen beroep doen op Zinho Gano die vorige week tegen Westerlo uitviel met een hamstringblessure: “Het gaat gelukkig niet om een spierscheur maar een verrekking. Daarom durven we te hopen dat we hem tegen Union alweer kunnen inzetten. Dat is zeker goed nieuws.”

“Helft van de Brugse goals zitten nu bij ons”

“Daarnaast recupereren we ook Ciranni die vorige week geschorst was. Daardoor hebben we in de aanval toch wat meer opties. Zeker ook omdat Vossen opnieuw beschikbaar is en Ramirez zich meer manifesteert. Zo kunnen we toch wat meer blessures of afwezigen opvangen”, aldus nog Leye die onbevangen toeleeft naar de clash met Club Brugge: “Ik heb geen schrik om een zware nederlaag te lijden. De voorbije jaren gebeurde dat wel eens als Brugge op bezoek kwam bij ons. Jelle en Ruud zorgden toen voor de helft van die Brugse goals, dus die zitten nu bij ons. We moeten nu dus vooral focussen op Hans Vanaken (lacht). Ach, je moet tegen een ploeg zoals Club Brugge sowieso een collectief antwoord proberen te f