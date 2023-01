Getekend door vier buikoperaties en een verloren kinderwens, nu geniet Nina weer van buikdansen

“Ik danste al enkele jaren bij Bellydance by Johannna in Beringen”, vertelt Nina Swinnen (36) die met haar vriend in Gingelom woont. “Ik heb een drukke job en bij het buikdansen kon ik me helemaal ontspannen tussen vrienden. Tot ik in 2018 plots extreme menstruatiepijn kreeg. Mijn eerste reactie was veel pijnstillers nemen tijdens de menstruatie. Dat hoort bij het vrouw zijn, dacht ik toen.”

Maar op aanraden van haar zus trok Nina naar de gynaecoloog: “Hij vertelde me dat ik aan endometriose leed, een ziekte waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies (endometrium, nvdr), die normaal aan de binnenkant van de baarmoeder zitten, ook buiten de baarmoeder voorkomen: deze cellen hechten zich bijvoorbeeld aan de eierstokken, darmen of de vaginawand. Dat kan tot zeer pijnlijke klachten leiden, van extreme menstruatiepijn in de onderbuik tot pijn aan het bekken of het middenrif, pijn bij het plassen of stoelgang maken, of pijn bij het vrijen. Er zat niets anders op dan onder het mes te gaan en die vergroeiingen te laten weghalen.” Die operatie verliep op het eerste gezicht goed, maar even later woekerdede endometriose opnieuws in Nina’s lichaam. “Ik zou nog drie keer onder het mes gaan en mocht mijn kinderwens stilaan opbergen. Het was een zeer zware periode”, vertelt de Gingelomse.

© Leonardas

Dansen zonder schroom

Nina vond onder meer steun bij haar vriendinnen van Bellydance, de buikdansschool van Johanna Rediers. Zij geeft al jarenlang buikdansles in Lummen en Beringen en verzorgt regelmatig shows, onder meer met Nina. “Johanna kon zich meteen inleven in mijn situatie, ze heeft zelf ook medische problemen overwonnen. Zij leed aan scoliose en haar wervelkolom werd met titanium staven rechtgezet. Nadies is ze begonnen met buikdansen. Met een minimum aan mobiliteit ontpopte ze zich tot een internationaal bekende buikdanseres die al honderden leerlingen inspireerde en zelfs Hadise leerde buikdansen.” Gaandeweg vond Nina weer de moed om te gaan buikdansen. “Het was best wat stroef en pijnlijk in het begin, want de arts had tijdens de operaties in mijn buikspieren moeten snijden. En ook op psychologisch vlak moest ik toch nog wat hordes nemen voor ik mijn 8 littekens kon laten zien. Maar ik besefte dat ze bij mij hoorden. Ze definiëren mee wie ik ben. Ondertussen zijn ze al mooi genezen en zie je ze niet meer zo prominent. En nu sta ik opnieuw vooraan op het podium en voor publiek, zonder schroom. Vorig jaar heb ik voor de eerste keer deelgenomen aan een internationale buikdanscompetitie en ondertussen treed ik vaak samen met Johanna op in shows op feesten.”

Bewustzijn

Nina hoopt met haar verhaal meer bewustzijn te creëren rond de aandoening endometriose. “Hoewel endometriose bij maar liefst een op de tien vrouwen voorkomt en ernstige klachten geeft, is er nog maar weinig over geweten. Aan de vrouwen die de klachten bij zichzelf herkennen, zeg ik: wacht niet te lang en ga naar de gynaecoloog.”