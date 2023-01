Slechts 97 tegenstanders voor uittredende winnaar Dries Devenyns in de Cadel Evans Great Ocean Road Race

In de nacht van zaterdag op zondag, Belgische tijd, wordt in Australië de Cadel Evans Great Ocean Road Race gereden. De Santos Tour Down Under was de eerste rittenkoers van de World Tour 2023; in de staat Victoria wordt de eerste eendagswedstrijd gehouden. Het peloton zoekt een opvolger voor Dries Devenyns die drie jaar geleden de laatste editie won.

Amper 11 Worldtourteams

Veel belangstelling van de Worldtourploegen is er niet voor de allereerste eendagskoers heel ver van huis. Slechts 11 van de 18 teams starten er. Na de Santos Tour Down Under – waaraan ze wel allemaal deelnamen – begonnen Alpecin-Deceuninck, Astana Qazaqstan, Cofidis, Bahrain Victorious, Jumbo-Visma en Groupama-FDJ aan de lange reis naar Europa. De andere teams stapten het vliegtuig in voor Melbourne. Met ook nog de nationale Australische ploeg (met o.a. Caleb Ewan en Jarrad Drizners van Lotto-Dstny) en het Nieuw-Zeelandse Bolton Equities Black Spoke hebben we alle verschillende merkenploegen opgesomd. Het reglement voorziet dat een Worldtourteam nu eenmaal een race mag skippen.

Rollend parcours

De Cadel Evans Great Ocean Road Race is een vrij jonge wedstrijd die pas in 2015 voor het eerst werd verreden. Als hommage aan de enige Australiër die de Tour won. Het was tegelijk zijn afscheidswedstrijd waarin hij tot de finish meestreed voor de zege en uiteindelijk vijfde werd.

De eendagskoers start en eindigt in Geelong. Onder de wielerfans bekend als het stadje in de staat Victoria waar bijna dertien jaar geleden de wereldkampioenschappen werden gehouden en waar de Noor Thor Hushovd zich in de regenboogtrui sprintte en Michael Matthews wereldkampioen werd bij de U23.

De wedstrijd is vooral met de ‘Great Ocean’ als decor qua televisiebeelden een fantastisch schouwspel. “Er is eerst een grote ronde van 109 km”, vertelt Steven De Neef vanuit Geelong. “Daarna zijn er vier lussen rond de stad zelf waarin telkens de heuvel wordt beklommen die toen ook in het WK stak.” Die heuvel is de Challambra Crescent, een klim van 810 meter lang waarbij het gemiddeld 9,8 procent stijgt. Vanaf de top is het nog 9,1 km naar de streep.

“Het zijn vooral rolling hills, waar de renners over moeten”, omschrijft de ploegleider van Intermarché – Circus – Wanty Gobert het parcours. “Het wordt net niet of net wel een sprint van een uitgedund peloton of van een groepje.”

“Hoewel we lang langs de Great Ocean Road rijden, mag de voorspelde wind met een snelheid van 20 km per uur geen rol spelen. Het wordt wel niet warmer dan 22 graden, zodat dit naar de normen van de Australische zomer eerder koel is.”

Matthews won in 2010 in Geelong het WK bij de beloften — © BELGA

Meersman allereerste winnaar

Patrick Lefevere heeft iets met deze koers die door de coronacrisis in 2021 en 2022 werd verreden. De allereerste winnaar van de Ocean Road Race was Gianni Meersman. Met Elia Viviani in 2019 en Dries Devenyns 2020 scoorde hij al drie keer in zes jaar en kan in geval van winst zelfs een drie op een rij boeken.

Opvallend is ook dat de zes winnaars van de allereerste eendagswedstrijd van de World Tour allemaal renners zijn die in de echte klassiekers niet meteen dé killers zijn. Het zijn meestal jongens die op ‘lopende’ heuvels goed uit de voeten kunnen. Zoals Dries Devenyns die in 2020 Pavel Sivakov klopte in een sprint met twee. Het duo had 4 seconden voorsprong op Daryl Impey die de spurt van het achtervolgende groepje won. Voor de in juli 40-jarige Devenyns was het zijn allermooiste zege ooit. Al is het bizar dat hij als uittredende winnaar niet rugnummer één draagt (Mattia Cattaneo), maar rugnummer vier.

Devenyns was in de Vuelta nog een belangrijke speler voor Remco Evenepoel — © BELGA

Australiërs tuk op de zege

De Aussies waren in deze door Scott Sunderland georganiseerde wedstrijd nog maar één keer aan het feest. Dat was vijf jaar geleden met Jay McCarthy die toen voor Bora-hansgrohe reed. Veel lol beleefde hij er niet aan want in 2020 eindigde zijn carrière op 28-jarige leeftijd na een zware val in de Vuelta waarbij hij een zeer complexe knieblessure opliep.

Onder het kladje favorieten zitten met Michael Matthews, Caleb Ewan, Jay Vine, Jai Hindley en Ben O’Connor heel wat Australiërs. Vine als eindwinnaar van de Santos Tour Down Under bewees al in een uitmuntende conditie te zitten, maar de heuvel is te ver weg van de streep om van daar al uit te halen.

Dries Devenyns – die drie jaar lang de front vormde van de site van de Cadel Evans Great Ocean Road Race – zal opnieuw een rol willen spelen. Met o.a. Mauro Schmid en James Knox (uit de Tour Down Under gezet) heeft ploegleider Geert Van Bondt nog enkele kaarten om op tafel te leggen. Maar dat kan net zo goed gezegd worden van Ineos-Grenadiers dat Ethan Hayter en Magnus Sheffield, Australisch kampioen Luke Plapp als Ben Swift opstelt.

En dan hebben we het nog niet gehad over Alberto Bettiol die voor EF Education-Easypost begon met een proloogzege in de Santos Tour Down Under. Of over Jordi Meeus die uitviel in de Santos Tour Down Under, maar die ondertussen hersteld is van zijn hersenschudding. Hij is één van de vijf Belgen aan de start. De andere namen zijn Stan Van Tricht (Soudal - Quick-Step), Jens Keukeleire (EF Education-Easypost) en Gerben Thijssen (Intermarché - Circus - Wanty Gobert).

De Cadel Evans Great Ocean Road Race is alvast het sluitstuk van het Australische luik dat voor de ‘kangoeroes’ begon met de nationale kampioenschappen.

De wedstrijd begint in de nacht van zaterdag omstreeks 1 uur en eindigt tussen 5 en 5.30 uur en is te bekijken op de betaalapp GCN+.

Michael Matthews was in de Santos Tour Down Under niet altijd even gelukkig — © AFP

Vrouwen rijden vannacht

Op zaterdag wordt dezelfde wedstrijd voor vrouwen gereden. Het peloton telt hier slechts 72 deelneemsters, waaronder 30 Australische vrouwen. Amper zes WorldTourploegen staan aan de start. De 35-jarige Amanda Spratt (Trek-Segafredo) kan in deze zevende editie de eerste renster worden die twee keer de Cadel Evans Great Ocean Road Race wint. Ze sloeg ook al in 2016 toe en was in de Santos Tour Down Under tweede achter haar landgenote Grace Brown (FDJ-Suez). Spratt heeft iets met Geelong, want de voorbije zes edities strandde ze ook nog twee keer op de derde plaats.

De eerste eendagskoers van de World Tour voor vrouwen start in de nacht van zaterdag op zondag om 2.30 uur en is 143 km lang. Ook deze wedstrijd is zaterdagmorgen Europese tijd te bekijken op de betaal-app GCN+ vanaf 4.15 uur.