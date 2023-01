STVV kan tegen OH Leuven rekenen op speelgerechtigde Hara: “Hij zit in de selectie”

Met STVV en OH Leuven treffen zaterdag twee teams die aan elkaar gewaagd zijn aan den Dreef. Dat weet ook Bernd Hollerbach. “We zijn ongeveer van hetzelfde niveau, details zullen beslissen over winst of verlies”, voorspelde de Duitse trainer op zijn persconferentie.

Goed nieuws en slecht nieuws voor Hollerbach in de aanloop naar het duel tegen de ploeg van ex-STVV-coach Marc Brys. Het goede nieuws is dat winteraanwinst Taichi Hara zijn werkvergunning beet heeft en dus kan aantreden in Leuven. Het slechte nieuws is dat sterkhouder Toni Leistner nog out is en dat Shinji Kagawa uitviel met rugklachten. Ook Mory Konaté is nog revaliderende en dus niet inzetbaar.

“Hara heeft pas vrijdag voor het eerst met de groep getraind, afwachten dus in welke vorm hij verkeert”, duidde Hollerbach. “Ik heb hem wel meteen in de selectie opgenomen, want hij is groot en kopbalsterk. Dat is een profiel dat we vooraan nog misten.”

Hollerbach had Hara vorig seizoen al onder zijn hoede bij STVV. — © JEFFREY GAENS

De zure 0-3-nederlaag tegen AA Gent is intussen voltooid verleden tijd op het Truiense oefencomplex. Tegen OH Leuven zijn de Kanaries uit op revanche na de onterechte rode kaart voor Koita die hen kortwiekte tegen de Buffalo’s. Die onterechte uitsluiting zette STVV aan tot het schrijven van een open brief, wat leidde tot een meeting met het Referee Department.

Als je nooit eens van je laat horen, zal STVV als een kleine club behandeld worden. Ik ben blij dat de club nu een statement heeft gemaakt. Mijn team verdient respect Bernd Hollerbach

Statement

“Ik heb al vaak gezegd dat we in deze club te braaf zijn”, aldus Hollerbach. “Maar als je nooit eens van je laat horen, zal er niets veranderen en zal STVV als een kleine club behandeld worden. Ik ben blij dat de club nu een statement heeft gemaakt. Mijn team verdient respect. We werken allemaal hard om iets te bereiken. Het zou niet mogen dat dat teniet wordt gedaan door fouten van de arbitrage.”

© BELGA

Zoals altijd predikte Hollerbach realisme toen hem tot slot gevraagd werd naar de ambitie voor het restant van het seizoen. “Het seizoen is een marathon, geen spurt”, klonk het. “Er resten ons nog twaalf wedstrijden, dat is veel. We moeten geconcentreerd blijven, vasthouden aan ons plan en onze momenten grijpen als ze zich voordoen. Alleen dan kunnen we het seizoen in schoonheid eindigen.”