Anderlecht-coach Brian Riemer doet opvallende bekentenis: “Ja, Jesper Fredberg staat tijdens de match in contact met de bank”

Anderlecht staat voor de topper tegen Antwerp. Op zijn persconferentie zei coach Brian Riemer hoe cruciaal het is dat alle pionnen bij RSCA samenwerken om weer succes te kennen. De trainer bevestigde ook dat CEO Sports Jesper Fredberg tijdens de match in contact staat met zijn assistent op de bank. “Ik beslis alles, maar samen zien we meer”, aldus Riemer

Het was al even duidelijk. Jesper Fredberg, de CEO Sports van Anderlecht, is heel close met coach Brian Riemer en de ploeg. Elke wedstrijd zit hij op de tribune met airpods in zijn oor waardoor er werd gespeculeerd dat de sportieve baas tijdens de match een rechtstreekse lijn had met de bank. Brian Riemer bevestigde dat nu. “Ik ben een moderne coach en het doel is om het maximale te halen uit elke prestatie”, aldus de trainer. “Daarom heeft Jesper Fredberg tijdens de wedstrijden een directe lijn met Roel Clement, één van mijn assistenten. Kijk, als trainer heb ik wellicht de meest opwindende positie, maar ook de positie met het slechtste zicht. Van hoger in de tribune heb je heel vaak een beter overzicht. Waarom zouden we dan geen gebruik maken van de ogen van Jesper. Het is ook niet dat er continue een dialoog wordt gevoerd. Gemiddeld gaat het om één suggestie per speelhelft. Bovendien ben ik diegene die alle eindbeslissingen neem. Dat is allemaal mijn verantwoordelijkheid.”

Anderlecht heeft overigens - zoals veel clubs - nog een andere lijn naar de bank. Boven in de tribune zitten twee video-analisten die in contact staan met de andere assistenten Robin Veldman of Frank Boeckx. Zij communiceren onder meer de fysieke data van de spelers. “Ik geloof heel hard in samenwerking”, vervolgde Riemer. “Ik wil de staf, de scouting, maar ook het mediateam bij alles betrekken, maar finaal beslis ik. We willen ons achteraf vooral geen dingen beklagen: waarom hebben we dit of dat niet gezien?”

Anderlecht zal al die ogen zondag zeker kunnen gebruiken tegen Antwerp dat in topvorm verkeert. “Of Antwerp het beste voetbal speelt van België? Die vraag krijg ik zowat elke week. Eerst was het RC Genk, daarna Club Brugge, nu Antwerp. Het wordt sowieso een moeilijke match tegen een sterk team, maar we zijn er klaar voor. Ik ken ook nog Viktor Fisher van bij Kopenhagen. Ik heb nog regelmatig contact met hem, maar hij onthulde geen geheimen hoor. In het moderne voetbal kun je niets meer verbergen.”