Novak Djokovic hoopt zijn vader zondag wel in stadion te zien voor finale Australian Open

Novak Djokovic vond het jammer dat hij het vrijdag in zijn halve finale van de Australian Open zonder de steun van zijn vader moest stellen. De Serviër hoopt dat die laatste er zondag wel opnieuw bij is tijdens de finale.

LEES OOK. Vader van Novak Djokovic zal halve finale van zijn zoon op Australian Open niet bijwonen na heisa over Russische vlag

“Het was niet aangenaam om hem niet in de box te hebben tijdens de halve finale. Ik hoop dat hij er voor de finale wel zal zijn”, vertelde Djokovic na zijn zege in drie sets tegen de Amerikaan Tommy Paul.

Vader Srdjan had vrijdagnamiddag beslist weg te blijven uit de Rod Laver Arena om geen ophef te veroorzaken. Kort daarvoor had de Oekraïense ambassadeur geëist dat zijn accreditatie voor het toernooi zou worden ingetrokken nadat er foto’s waren opgedoken waarop de man poseert naast pro-Russische supporters aanwezig in Melbourne.

Djokovic tijdens de persconferentie achteraf. — © AFP

Net zoals zijn vader eerder deed, herhaalde Novak Djokovic dat er geen slechte bedoelingen waren. “Zoals mijn vader al eerder uitlegde, is hij na al mijn wedstrijden de supporters gaan groeten om hen te bedanken en foto’s te nemen. Maar alles is begonnen met een ongelukkige vertaling van zijn woorden in bepaalde media. Hij steunt op geen enkele manier welke oorlog dan ook.”

De negenvoudige Australian Open-winnaar, die zondag tegen de Griek Stefanos Tsitsipas speelt, hernam ook de woorden die zijn vader in een persbericht had gebruikt om zijn afwezigheid in de halve finale uit te leggen: “Onze familie heeft de afschuwelijkheden van de oorlog meegemaakt en alles wat wij wensen, is vrede”, had Srdjan Djokovic geschreven.