“Dik duizend banen extra weg bij Philips in Nederland”

Philips koerst af op een verlies van ruim 1,5 miljard euro over het afgelopen jaar. Vandaar de nieuwe reorganisatie, die mogelijk nog harder aankomt dan die van drie maanden geleden. Eind oktober werden al vierduizend arbeidsplaatsen geschrapt.

Topman Roy Jakobs ontvouwt maandag bij de presentatie van de jaarcijfers zijn plannen voor de komende jaren. Hij staat dan ruim honderd dagen aan het roer. Bij de bekendmaking van de sanering eind oktober werd al duidelijk dat de gifbeker met een streep door vierduizend banen nog niet leeg was. Om “Philips aan een sterke toekomst te helpen”, liet hij doorschemeren aan een nieuw plan te werken.

Vakbonden

De bij Philips actieve vakbonden zijn nog niet ingelicht over de omvang van de geplande reorganisatie. Dat gebeurt pas zondag, zeggen onder meer FNV, CNV en VHP2. Over de hoeveelheid ontslagen willen alle bonden niet speculeren. Wel geven ze hun bezorgdheid aan. “We hopen dat het beperkt blijft”, zegt Suat Koetloe van De Unie, die wel aangeeft dat er al een tijdje onzekerheid heerst bij het personeel. Dat beeld heeft ook Colette van Wezel van VHP2. “We horen nu al dat personeel naar werk elders zoekt.” Zij is bang dat er broodnodige kennis verdwijnt bij Philips. CNV-bestuurder Arjan Huizinga had al “wel het beeld dat de aankomende ronde zwaarder zou worden” dan die in het najaar. “Maar dat weten we dus in het weekend pas.”