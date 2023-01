Tien keer proberen voor één goal en zelfs Seraing verdedigt beter: de schrijnende cijfers van KV Oostende

Als KV Oostende nog wil overleven in de Jupiler Pro League, moet het dringend beter gaan presteren. En dat betekent: àlle cijfers opkrikken. Want niet alleen in het klassement zijn de Kustboys bij de slechtste leerlingen van de klas. Wij presenteren drie schrijnende statistieken die duidelijk maken waarom KVO voorlaatste staat: van een lekke zeef achterin tot maar liefst dertig gebruikte spelers.

Efficiëntie van amper 10 procent bij schot op doel

KV Oostende heeft een groot scoringsprobleem. Dat is een open deur intrappen, maar de cijfers tonen aan hoe slecht het vizier bij KVO wel afgesteld staat. De 238 schoten op doel dit die seizoen al afgevuurd werden, leverden amper 23 goals op. Dat is een efficiëntie van net geen 10 procent. Daarmee vormen de Kustboys de tweede minst efficiënte ploeg in 1A. Enkel Sint-Truiden doet slechter. STVV scoorde 22 goals uit 255 schoten, maar staat wel comfortabel op de achtste plaats - het kon ook rekenen op twee owngoals.

Waar het schoentje knelt? Het doelhout, onder andere. Al zeven keer trof KV Oostende de paal of de lat, slechts vier ploegen doen ‘beter’. Drie keer was Hornby de pechvogel van dienst. Rechtstreekse concurrenten zoals Kortrijk (24 goals), Eupen (27) en Zulte Waregem (29) scoren niet veel meer, maar incasseren wel minder tegengoals. En zo houd je een resultaat vast.

De slechtste verdediging van het land

“Wanneer je elke match twee tegengoals pakt, kan je geen wedstrijden winnen.” Getekend, Ambrose na de match tegen Cercle. En of de Fransman een punt had. KV Oostende heeft met voorsprong de slechtste verdediging in 1A. Het slikte reeds 49 tegendoelpunten in 22 wedstrijden, goed voor bijna 2,5 tegengoals per match. En als je dan ook al moeilijk scoort, wordt punten pakken een mission impossible. Even schetsen: rode lantaarn Seraing, twee punten minder dan KVO, slikte ‘amper’ 40 tegengoals. Zulte Waregem slikte er 46, maar scoort meer.

Nog zo’n pijnlijke statistiek waardoor je natuurlijk meer goals incasseert: KV Oostende topt, samen met Standard, het klassement met de meeste rode kaarten. Van die zeven uitsluitingen waren er twee voor Albanese, ondertussen uitgeleend aan Virton. Met elf sta je natuurlijk wat steviger in een wedstrijd dan met tien.

Dertig verschillende spelers gebruikt

KV Oostende is los zand, en dat terwijl de ploeg in een systeem met hoge pressing eigenlijk als een zwerm bijen moet bewegen. Maar ook dat gebrek aan eenheid is geen toeval. Dit seizoen stelde KVO al dertig verschillende kernspelers op, inclusief twee doelmannen. Enkel Zulte Waregem (33), Anderlecht (32) en KV Kortrijk (31) gebruikten nog meer jongens, maar zij staan wél hoger in het klassement. De zoektocht naar een vaste ploeg gaat onverminderd voort, want haast elke wedstrijd verschuift er wel iets in de verdediging of in de aanval.

In die linies moet stabiliteit komen en daar moeten enkele jongens voor zorgen. Rodin zien we niet snel uit de basis verdwijnen en ook Durdov zou een blijver moeten worden. Afwachten of Ambrose dan genoegen neemt met een plaats op de flank, een positie die hem niet echt genegen is. De spits wil sowieso vertrekken en KV Oostende kan tussen de 1 en 2 miljoen euro vangen. Hull City is geïnteresseerd. Vrijdag trainde hij wel gewoon nog mee, dus zaterdag kan hij ook nog spelen op KV Kortrijk.