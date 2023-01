Wouter Vrancken op zijn hoede voor drie valkuilen tegen rode lantaarn: “Op 80% lukt het niet”

Seraing thuis, het zou zondagavond (21 uur) een eitje moeten zijn voor KRC Genk. Toch is coach Wouter Vrancken in aanloop naar de confrontatie met de rode lantaarn op zijn hoede voor drie mogelijke valkuilen.

1. De feestroes

Ook al ging de Gouden Schoen naar gedoodverfd favoriet Simon Mignolet, toch mocht er woensdag een feestje gebouwd worden bij KRC Genk. Trésor pakte brons, Vrancken werd verkozen als beste coach, El Khannouss als beste jongere, Heynen maakte de mooiste goal en de beste drie Belgen in het buitenland (De Bruyne, Courtois en Trossard) werden opgeleid bij KRC Genk. Vreest coach Vrancken niet dat de feestroes zijn spelersgroep kan bedwelmen?

Wouter Vrancken: “Integendeel. Ik hoop dat deze prijzen de spelers extra zullen motiveren om zich te tonen tegen Seraing. Het gevoel dat hun prestaties geapprecieerd worden, moet hen stimuleren. Voor het overige is er binnenskamers weinig te doen geweest rond de Gouden Schoen. De spelers kregen donderdag vrij, omdat ze woensdag zwaar getraind hadden. Die stevige fysieke workload was nodig na de afgelasting in Eupen en enkele dagen van relatieve rust. Of het einde van de wintermercato spelers afleidt? Ook dat valt best mee, denk ik. Je moet altijd hout vasthouden, maar ik hoop en verwacht dat er niets meer zal gebeuren.”

© BELGA

2. De onderschatting

Goliath ontvangt zondagavond David: leider Genk (55/63) telt zelfs met een match minder maar liefst 40 punten meer dan rode lantaarn Seraing (15/66). Ook qua gemaakte doelpunten (52 tegen 21) bestaat er geen groter contrast in de Jupiler Pro League. Het kan bijna niet anders of het gevaar op onderschatting loert om de hoek.

Wouter Vrancken: “Toch ben ik daar niet bang voor. Er was vrijdag heel veel focus op training en tijdens de bespreking. Spelers waren erg actief in het bedenken van oplossingen op de mogelijke manieren, waarmee Seraing ons kan proberen op te vangen. Ze speelden tegen Anderlecht in een andere veldbezetting dan de weken voordien en we willen op alles voorbereid zijn. Want in België win je geen enkele wedstrijd, als je slechts 80 procent van je mogelijkheden aanspreekt. Dat beseft inmiddels iedereen. Het zou respectloos zijn om Seraing te onderschatten, een ploeg in acuut degradatiegevaar zal zich nooit zonder slag of stoot gewonnen geven.”

© Dick Demey

3. De Luikse uitreputatie

Op één vlak is Seraing niet het kneusje in eerste klasse: de puntenoogst op verplaatsing (13 op 33) is die van een middenmoter. Club Brugge pakte buitenshuis slechts één puntje meer. De cijfers steken ook schril af tegen de abominabele 2 op 33 voor eigen publiek.

Wouter Vrancken: “Het zijn opvallende cijfers. Waarschijnlijk is het voor Seraing buitenshuis iets makkelijker om in de organisatie te blijven. Thuis is er automatisch meer drang om initiatief te nemen. Hun nieuwe coach speculeert ook graag op de snelle omschakeling via gevaarlijke aanvallers als Bernier en Vagner. Daar zullen we klaar voor moeten zijn, het is al uitgebreid aan bod gekomen op training en tijdens de besprekingen.”