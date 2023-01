Sahuke (KVK Beringen) is out. — © Raymond Lemmens

Alle ogen zijn dit weekend gericht op de topper tussen Termien en Wezel. Schoonbeek-Beverst - Nijlen en Pelt - Zwarte Leeuw zijn twee duels in de middenmoot. Een fel gehavend KVK Beringen staat voor de lastige klip op het veld van Wijgmaal, Diest is gastheer voor KVK Wellen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/jmu/gesi/gsb)