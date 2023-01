In 4B staan drie onderlinge duels in de top acht op het menu. Borgloon (rood) treft ’s Herenelderen B en Moelingen (blauw) ontvangt Eigenbilzen. — © Tom Palmaers

In 4A ontvangt Zelem met een nieuw trainersduo leider Zonhoven B, zowel in 4B als 4C staan drie onderlinge duels in de top acht op het menu en in 4D zijn alle ogen gericht op de topper tussen titelfavorieten Winterslag en Opglabbeek. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)