GEMEENTERAAD. Bocholts gemeentehuis wordt energiezuinig: investering van 1 miljoen

Bocholt

Investering: Het gemeentehuis wordt gerenoveerd en tegelijk energiezuinig gemaakt. Zo wordt de buitenschil vernieuwd en krijgt het gebouw extra isolatie. De gemeente voorziet hiervoor een investering van 1 miljoen euro. “Geen luxe-investering, wel nodig om een betere huisvesting voor ons personeel te realiseren”, zegt schepen Vanmierlo.

Het zadeldak verdwijnt en wordt vervangen door een plat en groen dak waarop extra zonnepanelen geplaatst worden. “De buitenschil wordt vergroend en er komt een nieuwe regenwaterrecuperatie. Het gemeentehuis krijgt zuinige LED-verlichting en de elektriciteit wordt vernieuwd”, zegt schepen Erik Vanmierlo (Samen).

Het heringerichte gemeentehuis moet een moderne dienstverlening waarborgen. “Dienst Burgerzaken en Omgeving krijgen een front- en backoffice en er komen flexbureaus om de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken”, aldus Vanmierlo.

Tom Wertelaers en Luc Martens (NU) vragen zich af of de renovatie wel nuttig is: “Wat is de bestemming van dit gebouw na een fusie? Dan is er enkel een ontvangstfunctie nodig”, klinkt het. Toon Geusens (BB) vindt de opmaak van een voorafgaande analyse omtrent een realistische bestemming aangewezen. Schepen Vanmierlo verwacht dat er pas in 2030 sprake is van een fusie. “En of het tot een fusie komt, is vandaag nog onduidelijk”. De werken worden midden 2023 opgestart. De raming voor de werken bedraagt bijna 1 miljoen euro. Nieuwe Unie onthield zich bij de stemming.

Vzw de Geluksvlinder:  Naar aanleiding van de renovatie van basisschool vzw Katholiek Basisonderwijs Reppel en de subsidies die hiervoor nodig zijn, krijgt de school een zakelijk recht van meer dan 99 jaar. De gemeenteraad sluit hiervoor een nieuw erfpachtovereenkomst af.

Parkeren: Een vijftiental voertuigen van De Post staan dagelijks, na hun dagritten, geparkeerd op het kerkplein in Bocholt. “Dat zorgt voor overlast”, vindt Luc Martens (NU). Het raadslid vraagt in hoeverre er al alternatieven zijn gevonden. Ook het links rijden over voet- en fietspaden op aanrijroutes naar scholen en op andere wegen, om de post te bedelen, is een doorn in het oog van Martens. Burgemeester Stijn Van Baelen is in overleg met De Post: “Er worden andere parkeerlocaties gezocht. Wat het links rijden bij de postbedeling betreft, daarover zijn wij ook niet over te spreken. Al valt dit onder bevoegdheid van De Post zelf”, besloot Van Baelen.