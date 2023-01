Nieuw boek onthult: hoe een jarenlange Belgische voetbalvedette een tragisch einde kende in WO II

Hij was een icoon van het vooroorlogse Beerschot. Een van de smaakmakers van het Belgische voetbal in de jaren 20. Tot de oorlog uitbrak en zijn Joodse wortels hem naar de gruwel van Auschwitz-Birkenau leidden. Tientallen jaren bleef het verhaal van Salomon ‘Sam’ Meljado vrijwel onbekend. In ‘Schwalbe’, een nieuw boek over de vaak verzwegen geschiedenis van het Belgische voetbal tijdens WO II, brengt auteur Kurt Deswert het eindelijk voor het voetlicht.