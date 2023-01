Op de foto met de Premier League-trofee? Dan moet je zaterdag in Lommel zijn

De Premier League-trofee die Man City voor een groot stuk aan Kevin De Bruyne te danken heeft staat dit weekend in Lommel. — © Manchester City FC via Getty Ima

Lommel SK heeft een verrassing in petto voor zijn supporters. De Premier League-trofee van Manchester City is zaterdagavond te aanschouwen in het Soevereinstadion voor het duel tegen Dender. Supporters kunnen op de foto met het kleinood van zo’n dertig kilo. Eerder op de dag vliegt de trofee, met in het kielzog twee beveiligingsagenten, van Manchester naar Brussel. Rond 16 uur wordt de trofee in Lommel verwacht. Na een overnachting in Noord-Limburg vliegt de trofee zondag opnieuw naar de trofeeënkast van grote broer Manchester City. (svc)