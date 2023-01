GEMEENTERAAD. Vijftien sportverenigingen in Houthalen-Helchteren lopen toelage mis: “Graag meer begeleiding”

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Sportverenigingen: Vijftien lokale sportverenigingen in Houthalen-Helchteren liepen de exploitatietoelage mis. Oppositiepartij BUUR vraagt betere begeleiding. Maar die is, volgens schepen Luc Melotte (N-VA), wel degelijk voorzien.

Niet de reguliere agenda maar de bijkomende vragen hebben het merendeel van de tijd ingenomen tijdens de zitting donderdagavond. Oppositieraadslid Stijn Van Dingenen (BUUR) wilde wel eens weten waarom vijftien lokale verenigingen geen toelage kregen. “In de motivatie lezen we dat het dossier of de registratie niet in orde was. Nochtans zitten er heel wat clubs bij met een gevestigde waarde. Het doel moet volgens ons zijn dat de clubs begeleid worden zodat ze optimale steun krijgen.” Schepen van Sport Luc Melotte (N-VA) weet dat die begeleiding er wel degelijk is. “We hebben infomomenten georganiseerd en afspraakmomenten voorgesteld om hen hierin te begeleiden”, zegt Melotte. “Sommigen moesten we enkel op weg helpen, voor anderen hebben wij het in orde gebracht. Bij het naderen van de deadline hebben we de verenigingen via mail er aan herinnerd dat die in aantocht is. Op 1 december hebben we uiteindelijk de verenigingen die niet in orde waren met hun dossier ingelicht dat ze niet meer in aanmerking konden komen voor dit subsidiejaar. Tegelijk hebben we ook een oproep gelanceerd om een afspraak te maken zodat het dossier voor het werkjaar 2022 - 2023 toch in orde gebracht kon worden.”

Brouwerie: De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met De Brouwerie voor het beheer van de bos- en moestuin aan Hoeve Mieneke. Buurtbewoners worden hier bij betrokken. De Brouwerie krijgt 5.000 euro toelage.

Vzw LACH: Nog investeert het gemeentebestuur in het bevorderen van de lach. 9.500 euro gaat hiervoor naar de Liga ter Activering van Creativiteit en Humor (vzw LACH).