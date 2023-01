GEMEENTERAAD. N-VA Hamont-Achel over aanwerving kabinetsmedewerker: “Dit is gooien met centen van mensen”

Hamont-Achel

Voorzitter: Eind vorig jaar gaf Linda Theunissen (Pro Hamont-Achel) haar ontslag als gemeenteraadsvoorzitter en raadslid omdat ze het naar eigen zeggen had gehad met de achterdocht na de beleidswissel. Het nieuwe jaar startte dus met de aanstelling en beëdiging van het nieuwe raadslid Theo Renckens (Pro), een vrachtwagenchauffeur uit Hamont. De nieuwe gemeenteraadsvoorzitter wordt Rudi Boonen (Cd&V) die al ervaring heeft als schepen en raadslid. “Ik denk niet dat ik de woorden moet herhalen van de voorzitster in Diepenbeek die raadsleden aanmaande om niet te schelden en smoelen te trekken. Dat is voor iedereen wel duidelijk, en ik denk dat we constructief kunnen samenwerken”, sprak de nieuwe voorzitter zijn hoop uit.

Personeel: Het college van burgemeester en schepenen wil deeltijds een kabinetsmedewerker aanwerven tot het einde van de legislatuur, dit tot groot onbegrip van de oppositie. “Toen Rik Rijcken werd aangesteld als burgemeester hebben we deze functie niet aangesteld. Door als schepenen zelf een tandje bij te steken, wilden we het signaal geven dat we ook als stad moeten besparen”, reageerde Jacky Umans (Pro). Roger Mertens (N-VA) trad dit bij. “Dit is gooien met de centen van de mensen. We kregen ook geen enkele functieomschrijving.” Schepen voor Personeel Serge Vander Linden (cd&v) stelde dat de medewerker complexe dossiers zou opvolgen. “Ook vragen van burgers kunnen opgevolgd worden en het leggen van contacten met hogere overheden.” De discussie werd bits toen Umans verwees naar afwezigheden in het schepencollege. “ Als ik zie in de verslagen dat sommigen 20% tot 30% van de vergaderingen afwezig waren in het schepencollege, dan heb je misschien nog meer kabinetsmedewerkers nodig.” Schepen Guy Joosten (cd&v) verweet Umans hierop stemmingmakerij. “U laat hier uitschijnen dat het college talloze keren onvolledig heeft vergaderd, in de hoop dat de krant en de sociale media dit oppikken.”

Verkeersveiligheid: Raadsleden Emiel Sools (Pro) en Koen Boonen (Pro) kaartten een onveilige situatie aan in de schoolomgeving aan De Wal door de parkeersituatie en een komst van de werf aan de Kerkstraat. “Hierbij worden voetpaden ingenomen”, luidde een opmerking. “Veiligheid was een groot aandachtspunt bij de inrichting van die werf. De visie van de aannemer hebben we grondig bijgestuurd. De werfkeet komt zo op het terrein naast de bieb”, reageerde burgemeester Theo Schuurmans (cd&v). “We volgen dit verder op en zullen dit oplossen.”