Rummenaar voor rechter na betaalde seks met minderjarige asielzoeker

De verdachte werkte in de buurt en was aan het centrum in zijn auto een frietje aan het steken toen de minderjarige hem zou aangesproken hebben. “Hij kwam me om een sigaret vragen. We zijn een gesprek begonnen. Ik kreeg de vraag om hem naar het station te brengen.” In een mengelmoes van Nederlands en Engels zou de minderjarige zeggen dat hij het financieel moeilijk had in het asielcentrum en kwam zijn geaardheid ter sprake. “Can we have sex’, vroeg hij”, aldus de beklaagde die op seksueel vlak nog zoekende bleek te zijn. Ze bleven berichten uitwisselen waarna van het een het ander kwam. “Het klopt dat ik hem geld gaf, maar dan wel omdat hij het zo moeilijk had in het asielcentrum. Uit medelijden. Ik schatte hem 19, 20 of 21 jaar oud.”

50 euro

De twee bleven elkaar berichten sturen. Toevallig kwamen de feiten aan het licht op 12 oktober 2020. Tijdens een drugscontrole op de school van de minderjarige stootten de speurders op de berichten van de Rummenaar in zijn gsm. Daarin waren volgens de procureur voorstellen te lezen waarbij de verdachte vroeg om seks te hebben in ruil voor 50 euro. “De beklaagde ging op zoek naar een kwetsbaar slachtoffer aan het asielcentrum om seks tegen betaling mee te hebben. Hij zette druk op het slachtoffer. Eerst ontkende de verdachte alles om na confrontatie met de gsm-berichten met mondjesmaat toe te geven. Ik vorder 18 maanden cel”, aldus het openbaar ministerie.

Spijt

De advocate van de verdachte betwistte de feiten niet. Wel wees ze erop dat de met een vrouw getrouwde man meteen therapeutische begeleiding ging volgen en een blanco strafregister heeft. Ze vroeg om een straf met uitstel onder voorwaarden op te leggen. De Rummenaar drukte tot slot nogmaals zijn spijt uit. “Het zal niet meer gebeuren. Ik besef dat ik het niet had mogen doen. Daar ga ik me ook aan houden om bij mijn gezin te kunnen blijven.” Vonnis op 24 februari.