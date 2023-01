Afbraakwerken oude Bibliotheek in centrum Houthalen opgestart

Met zware machines is de afbraak van de oude bibliotheek aan het John Cuppensplein in het centrum van Houthalen ingezet. Een wooncomplex met 22 appartementen komt in de plaats.

In het gebouw huisden voorheen ook nog Brantano, Pearl, het Bloemenpaleis en Oxfam Wereldwinkel. De bibliotheek bevond zich op de eerste verdieping, maar verliet het pand tien jaar geleden al. Het gebouw is inmiddels erg aftands. De afbraak en de nieuwbouw kaderen, volgens burgemeester Alain Yzermans, in de centrumvernieuwing. In het nieuwe complex komen op de gelijkvloerse verdieping handelspanden. Er bovenop zullen 22 appartementen rijzen. In de kelderetage is een ondergrondse parking met 23 parkeerplaatsen voorzien. Verwacht wordt dat het gebouw wordt opgeleverd begin 2025. Ook het nabijgelegen John Cuppensplein wordt heringericht. De wekelijkse woensdagmarkt verhuist vanaf 1 februari naar het Sint Martinusplein. ( )