Rellen tijdens KAA Gent - Club Brugge krijgen staartje: stadionverbod voor 12 supporters, sfeervak sluit bij nieuwe problemen

Een spandoek gericht aan ex-speler Roman Yaremchuk met daarop ‘Dood aan verraders’ en ‘Judas’, een vuurzee aan Bengaals vuur en rellen in en buiten de Ghelamco Arena. Dat KAA Gent in eigen huis Club Brugge klopte met 2 - 0 was op zondag 6 november bijzaak. Dat verschillende supporters, onder wie kinderen, zich bedreigd voelden, daar kon voorzitter Ivan De Witte niet mee leven.

En het Disciplinair Comité van het Profvoetbal ook niet. Dat heeft deze week een voorwaardelijke sluiting van Vak 225 voor één wedstrijd uitgesproken. De voorwaardelijke sanctie is ingegaan op 25 januari en loopt gedurende een jaar. Bij nieuwe incidenten binnen die periode wordt Vak 225 effectief gesloten voor één wedstrijd. Er is ook een boete van 15.000 euro uitgesproken voor het gebruik van vuurpijlen en het haatdragend spandoek. (lees verder onder foto)

© Belga

Die sluiting van dat vak achter de goal had al een feit kunnen zijn na de laatste thuiswedstrijd tegen Charleroi. Toen werden twee voetzoekers afgestoken in Tribune 2. “Hiervoor vordert het Bondsparket een effectieve boete van 1.500 euro. Omdat de voorwaardelijke sluiting van Vak 225 pas een week later inging, ontsnappen we dus nipt”, zegt KAA Gent in een persbericht.

Voor de rellen tijdens de match tegen Club Brugge heeft de voetbalbond 11 supporters van KAA Gent een stadionverbod gegeven tussen 3 en 24 maanden omdat ze deelnamen aan de rellen in de familietribune. Voor het gebruik van vuurpijlen kreeg een supporter een stadionverbod van 27 maanden.

Om diezelfde reden zijn ook twee stadionverboden uitgesproken van 24 en 27 maanden na de wedstrijd Union - KAA Gent. Voor agressie tegen een steward tijdens KAA Gent - Seraing volgde dan weer een stadionverbod van 15 maanden met nog eens 15 maanden voorwaardelijk. Dat brengt het totaal op 15 stadionverboden. (Lees verder onder foto)

© Belga

“Bij sfeer maken hoort geen geweld”, benadrukt KAA Gent. “De club en voorzitter Ivan De Witte zijn de voorbije maanden meermaals in overleg gegaan met de harde kern en de supportersraad. Die gesprekken verliepen in een goeie sfeer en waren constructief”, zegt KAA Gent.

“KAA Gent heeft zijn supporters hard nodig en is ervan overtuigd dat er veel goeie intenties zijn om sfeer te maken in het stadion. Van beide kanten werd het engagement uitgesproken om daar samen zo goed mogelijk aan te werken.”

