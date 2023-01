Verwekking Kevin De Bruyne is hoogtepunt van 1990 volgens Robbie Williams

Wereldster Robbie Williams zette in een uitverkocht Sportpaleis Kevin De Bruyne in de spotlight. De zanger deed hij door de belangrijkste gebeurtenissen uit 1990 op te sommen. Het was niet alleen het startjaar van zijn voormalige boysband ‘Take That’, maar ook de vrijlating van Nelson Mandela én de verwekking van Kevin De Bruyne. Robbie Williams liet het evenwel niet na om even de draak te steken met de Rode Duivels en hun prestaties op het afgelopen WK.