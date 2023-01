Ondernemers borrelen op het nieuwe jaar in Maaseik

Guy Schelfhout van JM Construct brak het ijs met zijn korte maar amusante nieuwjaarstoespraak. Ook burgemeester Johann Tollenaere lichtte een tipje van de sluier over de economie in Maaseik voor 2023. Laatste gastspreker in rij was Bart Lodewyckx gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. Na het officiële konden de gasten op een zeer gezellige manier netwerken en borrelen met een hapje en een drankje. Dit tot in de vroege uurtjes. “Als bestuur van Unizo Maaseik is het een noodzaak om ondernemers samen te brengen en te laten leren van elkaar, dat kan perfect in een dergelijke setting”, aldus Guy Schelfhout bestuurslid van Unizo Maaseik en zaakvoerder van JM Construct.