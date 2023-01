Officieel: toptalent Julien Duranville neemt afscheid van Anderlecht en trekt naar Dortmund

Wat al even in de lucht is, is nu officieel: Julien Duranville trekt naar het Duitse Dortmund. Anderlecht vangt met bonussen een bedrag tussen de 12 en 13 miljoen euro voor zijn toptalent.

Anderlecht was bereid om een van zijn goudhaantjes deze winter nog te verkopen. Duranville wilde zijn contract, dat loopt tot 2024, niet verlengen en dus moest RSCA in actie treden. Zeker omdat Dortmund – Duranville zijn droomclub – bereid was een mooie som te betalen. Het steekt bij de fans, maar paars-wit kan de centen goed gebruiken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Duranville trok donderdag naar Duitsland, waar hij met succes zijn medische tests aflegde en een contract van 4,5 jaar ondertekende. Anderlecht vangt 8,5 miljoen euro plus bonussen voor Duranville. De totale som kan zo oplopen tot een bedrag tussen de 12 en 13 miljoen euro. “Hij is een behendige en lastige speler”, liet Sebastian Kehl, sportief directeur van Dortmund, zich ontvallen in de Duitse pers. “We zien zijn potentieel, maar hij komt net uit een blessure en zal zeker wat tijd nodig hebben om zich op te werken.” Duranville zal ondanks zijn jonge leeftijd ook direct aansluiten bij de A-ploeg. Bij Anderlecht kwam hij 373 minuten in actie en scoorde hij één keer.